Зеленский рассказал о пользе прямых переговоров с Путиным

Прямой контакт с Владимиром Путиным необходим для достижения мира в Донбассе. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Последний раз Путин и Зеленский созванивались 26 июля. Президенты обсудили условия очередного перемирия на востоке Украины. До этого политики общались в конце декабря прошлого года.

«Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации», — заявил Зеленский в интервью Euronews.

По словам политика, если есть такая возможность, и если «эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе окончания войны», то их нужно проводить.

«Не будем звонить, когда это нужно, — мирного результата не будет», — отметил Зеленский.

Президент выразил надежду, что завершить войну на востоке Украины удастся в 2020 году. По его словам, «большой шанс» на это дает встреча в нормандском формате.