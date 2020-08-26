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    26 августа 2020, 01:49

    Зеленский рассказал о пользе прямых переговоров с Путиным

    Кирилл Фролов

    Прямой контакт с Владимиром Путиным необходим для достижения мира в Донбассе. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
    Зеленский рассказал о пользе прямых переговоров с Путиным

    Последний раз Путин и Зеленский созванивались 26 июля. Президенты обсудили условия очередного перемирия на востоке Украины. До этого политики общались в конце декабря прошлого года.

    «Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации», — заявил Зеленский в интервью Euronews.

    По словам политика, если есть такая возможность, и если «эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе окончания войны», то их нужно проводить.

    «Не будем звонить, когда это нужно, — мирного результата не будет», — отметил Зеленский.

    Президент выразил надежду, что завершить войну на востоке Украины удастся в 2020 году. По его словам, «большой шанс» на это дает встреча в нормандском формате.

    Новости SMI.FM