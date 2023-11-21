Мир 21 ноября 2023, 13:35 Зеленский рассказал о покушениях на него Зеленский сообщил, что пережил пять или шесть покушений Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украинский президент Владимир Зеленский признался, что за свою жизнь пережил около шести покушений. Его слова привело британское издание The Sun.

Зеленский сравнил панику от первой попытки ликвидации с первой вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

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«Всего помню пять или шесть раз. Первый раз оказался самым интересным, а дальше… После этого я просто рассказываю вам о том, что на Украину прибыла еще одна группа, чтобы совершить покушение», — сказал он.

Журналисты также спросили Зеленского о возможности ликвидировать российского коллегу Владимира Путина. Однако он ушел от прямого ответа и сослался на право Украины защищать свою землю.

Ранее украинский президент также заявил, что его страна не станет вести мирные переговоры с Россией «любой ценой», писал RT.

Кроме того, Зеленский назвал большой ошибкой желание военных заниматься политической деятельностью.