21 ноября 2023, 13:35
Зеленский рассказал о покушениях на него
Зеленский сообщил, что пережил пять или шесть покушений
Украинский президент Владимир Зеленский признался, что за свою жизнь пережил около шести покушений. Его слова привело британское издание The Sun.
Зеленский сравнил панику от первой попытки ликвидации с первой вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.
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«Всего помню пять или шесть раз. Первый раз оказался самым интересным, а дальше… После этого я просто рассказываю вам о том, что на Украину прибыла еще одна группа, чтобы совершить покушение», — сказал он.
Журналисты также спросили Зеленского о возможности ликвидировать российского коллегу Владимира Путина. Однако он ушел от прямого ответа и сослался на право Украины защищать свою землю.
Ранее украинский президент также заявил, что его страна не станет вести мирные переговоры с Россией «любой ценой», писал RT.
Кроме того, Зеленский назвал большой ошибкой желание военных заниматься политической деятельностью.
Владимир Зеленский
Украина
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