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    20 декабря 2020, 03:59

    Зеленский рассказал о планах построить Голливуд на Украине

    Кирилл Фролов

    Украина открыта для иностранных инвесторов, в том числе в киноиндустрии, заявил The New York Times президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что хочет построить украинский Голливуд.
    Зеленский рассказал о планах построить Голливуд на Украине

    В 2019 году на Украине приняли закон о поддержке иностранных кинопроизводителей. Согласно документу, государство должно возвращать им 25% расходов за работу на территории республики. Еще 5% затрат возместят в случае, если фильмы снимают по произведениям украинских авторов или они посвящены вооруженной агрессии против страны.

    «Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто», — заявил газете Зеленский. Президент отметил, что «очень неплохие» международные съемочные площадки есть в Чехии и Венгрии.

    «Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка», — отметил политик.

    Также он хочет, чтобы в стране появился свой «Диснейленд», поскольку летать в парки развлечений в США или во Францию «могут далеко не все».

    До избрания президентом Зеленский был известен как комедийный актер, основатель студии «Квартал-95».