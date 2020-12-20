Зеленский рассказал о планах построить Голливуд на Украине

В 2019 году на Украине приняли закон о поддержке иностранных кинопроизводителей. Согласно документу, государство должно возвращать им 25% расходов за работу на территории республики. Еще 5% затрат возместят в случае, если фильмы снимают по произведениям украинских авторов или они посвящены вооруженной агрессии против страны.

«Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто», — заявил газете Зеленский. Президент отметил, что «очень неплохие» международные съемочные площадки есть в Чехии и Венгрии.

«Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка», — отметил политик.

Также он хочет, чтобы в стране появился свой «Диснейленд», поскольку летать в парки развлечений в США или во Францию «могут далеко не все».

До избрания президентом Зеленский был известен как комедийный актер, основатель студии «Квартал-95».