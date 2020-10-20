Зеленский рассказал о планах по реинтеграции Донбасса
Украинский лидер пообещал, что правительство страны подготовит пакет законов о так называемом переходном периоде. Об этом сообщило РИА «Новости».
Для подконтрольных Киеву донбасских территорий хотят ввести особые экономические условия. Среди них Зеленский упомянул налоговые преференции.
Ранее глава Украины заявил о законе об амнистии, который включат в пакет документов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Ее намерены предоставить только тем, «у кого руки не в крови».
Вопрос о создании особой экономической зоны в Донбассе стал вторым, на который украинцам предложат ответить в день выборов, 25 октября. Всего таких вопросов будет пять. Они коснутся наказаний для коррупционных чиновников, сокращения численности народных депутатов до 300 человек, легализации марихуаны в медицинских целях и суверенитета Украины.