Зеленский рассказал о планах по реинтеграции Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы по безопасной реинтеграции Донбасса после достижения мира на этой территории. Для нее планируют создать особые экономические условия.

Украинский лидер пообещал, что правительство страны подготовит пакет законов о так называемом переходном периоде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Для подконтрольных Киеву донбасских территорий хотят ввести особые экономические условия. Среди них Зеленский упомянул налоговые преференции.

Ранее глава Украины заявил о законе об амнистии, который включат в пакет документов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. Ее намерены предоставить только тем, «у кого руки не в крови».

Вопрос о создании особой экономической зоны в Донбассе стал вторым, на который украинцам предложат ответить в день выборов, 25 октября. Всего таких вопросов будет пять. Они коснутся наказаний для коррупционных чиновников, сокращения численности народных депутатов до 300 человек, легализации марихуаны в медицинских целях и суверенитета Украины.