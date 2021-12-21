Зеленский рассказал о переписке с сидящим в тюрьме Саакашвили

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили, который находится в тюрьме, идет переписка. Украинский лидер разговаривал о политике с грузинскими властями.

Зеленский рассказал о письмах к Саакашвили в рамках посольской конференции, уточнило агентство УНИАН.

«Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили», — заметил президент Украины.

По словам Зеленского, благодаря ему к политику пустили мать. Украинский лидер попросил об этом в телефонном разговоре.

«Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка», — подчеркнул он.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне местных выборов. Грузинская прокуратура обвинила политика в незаконном пересечении границы: он ехал в трейлере с молочными продуктами.

Экс-президента Грузии также заочно осудили по двум уголовным делам. Еще три, в которых он фигурирует, пока находятся на рассмотрении в судах.