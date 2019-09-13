Зеленский рассказал о новом списке для обмена заключенными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке новых списков для обмена заключенными с Россией. Такое заявление он сделал во время выступления на форуме YЕS в Киеве.

«Откровенно скажу, сейчас мы готовим другие списки и ждем следующий этап», — сказал Зеленский на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе», трансляцию выступления ведет телеканал MAXXI TV.

Зеленский сообщил, что переговоры об этом будут идти во время заседания контактной группы в Минске, а также на встрече глав государств, входящих в так называемую нормандскую четверку.

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Ранее омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что Украина заинтересована в обмене еще 113 человек. Зеленский говорил, что вторым этапом может стать освобождение крымско-татарских активистов. Причем президент Украины заявил, что намерен это сделать очень быстро — не за год и не за два.

Конференция «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе» проходит в Киеве с 12 по 14 сентября. Кроме Зеленского, из лидеров стран в ней участвуют президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Финляндии Саули Ниинисте.