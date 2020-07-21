Зеленский рассказал о дате встречи «нормандской четверки»

Россия, Франция и Германия не против провести в Берлине очередную встречу в «нормандском формате», считают на Украине. Дату переговоров определят в ближайшее время, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши команды работают над следующей встречей в „нормандском формате“ уже в Берлине. Сейчас мы понимаем, что в принципе есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны», — привело заявление Зеленского РИА «Новости».

Украинский лидер добавил, что российская сторона тоже не против встречи. Он подчеркнул, что все страны-участницы понимают важность переговоров в подобном формате.

«Поэтому в ближайшее время мы ожидаем дату встречи в „нормандском формате“», — заключил Зеленский.

При этом информированный источник агентства заявил, что Франция и Германия не говорили Москве о своей готовности участвовать во встрече. «Нам они не подтверждали, и в публичном пространстве мы такого подтверждения не видели и не слышали», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, Россия не согласовывала не только дату проведения переговоров, но и саму встречу в «нормандском формате». По словам источника РИА «Новости», никаких предпосылок для проведения саммита просто нет.

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что проводить саммит в «нормандском формате» бессмысленно из-за позиции киевских властей. По его словам, все договоренности, которых удалось добиться в Париже, были заблокированы украинской стороной. При этом в Кремле не раз говорили, что согласны на переговоры «нормандской четверки», но только в случае их продуктивности.