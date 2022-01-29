Зеленский рассказал, о чем поговорил по телефону с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и обсудил возобновление «нормандского формата». Он отметил, что обе стороны были рады такому решению, поскольку это первый шаг к восстановлению мира.

«Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается», — написал Зеленский в своем Instagram по итогам разговора.

Переговоры советников лидеров нормандского формата состоялись в минувшую среду. Участники еще раз подчеркнули, что урегулировать конфликт на юго-востоке Украины необходимо по минским соглашениям. Стороны выступили за смягчение разногласий между ними и за полное соблюдение режима прекращения огня на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, сообщило «РИА новости».

Ранее стало известно, что следующая подобная встреча пройдет примерно через две недели в германской столице. В нормандский формат входят четыре страны — Украина, Россия, Германия, Франция. Он был создан в 2014 году, именно тогда лидерами указанных стран обсуждалось прекращение огня в Донбассе.