Зеленский рассказал, когда рассчитывает встретиться с Трампом

Киев надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в сентябре. Зеленский заявил, что уже получил приглашение в Вашингтон.

Украинский и американский лидеры встретятся в столице Соединенных Штатов либо до Генеральной ассамблеи ООН, либо уже после нее. Дата сейчас обсуждается, уточнил президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. Его процитировал «Интерфакс».

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«Уверен, что у нас получится. <…> Эта встреча, уверен, будет в ближайшее время, тоже в сентябре», — заметил Зеленский, комментируя возможность сентябрьского диалога с Трампом.

Генассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке. Участие в ней примет и президент Украины. В Соединенные Штаты он прилетит 23 сентября.

Ранее поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заметил, что главы двух государств могут встретиться в Нью-Йорке с 23 по 26 сентября. Графики обоих лидеров уже согласовываются. Когда именно Зеленский прибудет в Вашингтон, дипломат уточнять не стал.