Мир 20 декабря 2023, 01:14 Зеленский рассказал, как победа Трампа на выборах повлияет на Украину Зеленский признался, что боится избрания Трампа президентом США РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что возможная победа Дональда Трампа на предстоящих выборах нового лидера США негативно скажется на украинском конфликте. По его мнению, политика американских властей в такой ситуации переориентируется на внутренние проблемы.

«Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход боевых действий на Украине, американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», — заявил Зеленский на пресс-конференции.

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В том же выступлении Зеленский выразил уверенность, что США «не предадут» Украину и окажут стране обещанную ранее помощь.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил Украину в воровстве американских денег. По мнению предпринимателя, у киевских властей стимула завершать конфликт и заключать мирное соглашение, пока есть возможность воровать деньги Соединенных Штатов. Трамп-младший выразил уверенность, что вместо реальной помощи Украине США создают в стране класс олигархов, которые разворовывают американское финансирование.