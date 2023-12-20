20 декабря 2023, 01:14
Зеленский рассказал, как победа Трампа на выборах повлияет на Украину
Зеленский признался, что боится избрания Трампа президентом США
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что возможная победа Дональда Трампа на предстоящих выборах нового лидера США негативно скажется на украинском конфликте. По его мнению, политика американских властей в такой ситуации переориентируется на внутренние проблемы.
«Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход боевых действий на Украине, американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», — заявил Зеленский на пресс-конференции.
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В том же выступлении Зеленский выразил уверенность, что США «не предадут» Украину и окажут стране обещанную ранее помощь.
Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил Украину в воровстве американских денег. По мнению предпринимателя, у киевских властей стимула завершать конфликт и заключать мирное соглашение, пока есть возможность воровать деньги Соединенных Штатов. Трамп-младший выразил уверенность, что вместо реальной помощи Украине США создают в стране класс олигархов, которые разворовывают американское финансирование.
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