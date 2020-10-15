Зеленский рассказал, что вторым на всеукраинском опросе будет вопрос о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос, на который граждане ответят в день выборов 25 октября. Украинцы должны будут высказать свое мнение по созданию свободной экономической зоны в Донбассе.

«Настало время для вопроса номер два. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны в Донбассе? 25 октября, решение зависит от тебя!» — обратился к народу Зеленский на своей странице в Facebook.

На Украине 25 октября пройдут местные выборы. В день голосования гражданам предложат пройти всенародный опрос. В нем будет пять пунктов. Ранее Зеленский раскрыл первый вопрос: «Надо ли сажать пожизненно за коррупцию в крупном размере?»