Мир 23 августа 2023, 16:44 Зеленский рассказал, что помешало контрнаступлению ВСУ Президент Украины Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело Министерство обороны Украины

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ВСУ столкнулись с большими сложностями при контрнаступлении. Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский отметил, что продвижение ВСУ стало «очень сложным». По его словам, украинская армия идет вперед, но медленно.

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«Но ведь самое главное в тенденции, о которой мне докладывают военные, которую я получаю ежедневно. Мы идем, но понемногу», — отметил президент страны.

Он посетовал на то, что продвижению помешали мины, установленные на линии соприкосновения.

«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин», — добавил Зеленский.

Ранее аналитик лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк указал на главную проблему ВСУ. По его мнению, успеху контрнаступления в первую очередь помешала нехватка личного состава.

В Суземском районе Брянской области ВСУ 22 августа обстреляли православный храм, сообщил «Царьград». Из-за обстрела фасад здания был частично разрушен.