Мир 06 апреля 2023, 00:28 Зеленский рассказал, что может заставить Украину вывести войска из Артемовска Президент Зеленский: вывод войск из Артемовска возможен при угрозе потери личного состава РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал возможность вывода войск из Артемовска. На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой он заявил, что подтолкнуть к этому может лишь угроза потерять личный состав.

«Для меня самое главное — не потерять наших военных. И если будет опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», — сказал Зеленский.

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Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. Ранее стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнер» в зяли под контроль почти весь центр города и отбросили ВСУ в западные кварталы. Также идет штурм жилого квартала между улицами Чайковского и Корсунского — там украинские боевики обустроили мощный укрепрайон.

Продвижение ВС РФ в центре Артемовска подтвердили и в США. Это следует из отчета американского Института изучения войны. Они предположили, что вскоре российские бойцы начнут двигаться в западную часть, которую в данный момент контролируют украинские силы.