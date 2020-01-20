Зеленский рассказал, что могло бы побудить его подать в отставку

Украинский президент признался, что причиной его ухода с поста главы государства могли бы стать не «какие-то политические вещи», а обвинение в реальной коррупции.

«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, мне пришлось бы уйти в отставку», — обозначил Зеленский.

Он добавил, что сделал бы это согласно украинской Конституции.

Отмечается, что Украину не пригласили выступать на форуме в Израиле, который будет посвящен 75-летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим. Зеленский посчитал несправедливым отказ выступать на мероприятии, так как, по его словам, четверть погибших при холокосте евреев были уроженцами Украины.

«Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — заверил президент.

Польский лидер Анджей Дуда отказался от посещения форума. Организаторы мероприятия также отказали ему в выступлении. По мнению некоторых СМИ, Дуда решил не приезжать на форум из-за того, что одним из гостей будет российский президент Владимир Путин.