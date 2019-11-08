Зеленский рассказал, чем мир обязан украинцам

«Он напомнил, что именно украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель и искусственный спутник Земли, сделали прообразы рентгена и компакт-диска, изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили крупнейший в мире самолет, а также создали сервисы PayPal и WhatsApp», — заявила пресс-служба украинского лидера.

Зеленский указал на необходимость инвестиций в стартапы украинцев, малый и средний бизнес, так как соотечественники видят потребности завтрашнего дня.

«Именно люди являются нашим крупнейшим капиталом. Это тот ''made in Ukraine'', которым мы гордимся и который предоставляет нам конкурентное преимущество», — отметил президент.