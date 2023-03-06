Мир 06 марта 2023, 01:17 Зеленский распорядился усилить защиту энергообъектов Украины Президент Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины

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Президент Владимир Зеленский распорядился об усилении защиты энергообъектов Украины. Он поручил восстановить поврежденную инфраструктуру к следующему отопительному сезону. Об этом украинский лидер заявил в своем видеообращении в Telegram.

«За полгода наши энергетики, правительство, службы безопасности и все, кто привлечен к выполнению соответствующих заданий, должны усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена», — отметил он.

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По словам Зеленского, власти страны прорабатывают все сценарии, чтобы к следующей зиме быть полностью готовыми.

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По всей территории Украины участились перебои с электричеством. Жители страны стали замечать в платежках высокие цены за коммунальные услуги, в том числе и электроэнегрию. Глава украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко связал это с ростом потребления света.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщил безвыходности ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Ведь варианта, который бы устроил Украину, нет. Киевские власти продолжают настаивать на создании особой зоны вокруг станции, но переговоры состоятся только после выхода оттуда российских специалистов.