Мир 28 апреля 2023, 23:16 Зеленский скрыл задачи посла Украины в Китае Зеленский не стал отвечать на вопрос о задачах посла Украины в Китае РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос, чем займется посол Украины в Китае. О задачах перед дипломатом главу государства спросили журналисты, сообщило издание «Страна.ua».

«Не скажу. Спасибо», — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста.

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Украинский лидер сообщил о назначении посла в Китае после телефонных переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Первый с февраля 2022 года диалог лидеров двух стран состоялся 26 апреля.

Зеленский оценил разговор как «долгий и содержательный», который придаст «мощный импульс развитию отношений Китая и Украины.

Послом Украины в Китае стал Павел Рябикин. С ноября 2021 года по март 2023 года он занимал должность министра стратегических отраслей промышленности, куда пришел с должности главы таможенной службы Украины. Он станет первым главой дипломатической службы в Пекине за последние два года.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Китай дистанцироваться от России для сохранения экономического и политического влияния. По его мнению, китайские власти целый год не могли определиться с позицией. Однако сейчас им предстоит сделать выбор.