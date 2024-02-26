Мир 26 февраля 2024, 02:31 Зеленский раскрыл содержание разговора с Путиным при личной встрече в 2019 году Зеленский: при личной встрече в 2019 году Путин призывал к прекращению огня РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора при личной встрече с российским главой Владимиром Путиным, которая состоялась в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже. Президент РФ призывал к прекращению огня, заявил на на пресс-конференции Зеленский.

«Я говорил ему о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает. <…> Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня», — рассказал украинский лидер.

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Зеленский отметил, что не помнит детали разговора, так как это «вообще было как в другой жизни».

В ходе пресс-конференции Зеленский допустил, что Украина продолжит терять территории из-за тяжелой для ВСУ обстановки на фронте. Глава украинского государства отметил, что важнее сохранить людей.