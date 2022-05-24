Зеленский раскрыл «план Б» для Украины на случай его смерти

У украинских властей есть «план Б» на случай гибели первых лиц страны, в том числе главы государства. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Он выступил по видеосвязи в Украинском доме в Давосе и рассказал, что власти страны подготовились к такому роду развития событий.

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — сказал Зеленский. Его процитировал РБК.

По его словам, надо помнить, что Украина — парламентско-президентская республика.

«Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — объяснил украинский лидер.

В начале мая Зеленский сообщил, что на него покушались около 10 раз. Он отметил, что это не так уж и много.

Ранее президент Украины рассказал, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным при условии, что будет обсуждаться вопрос прекращения военных действий.