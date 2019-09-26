Зеленский раскрыл детали своего краткого диалога с Лавровым

Украинский лидер Владимир Зеленский коротко переговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Речь шла о прекращении конфликта в Донбассе.

Министр иностранных дел РФ подошел к Зеленскому, когда они оба стояли в очереди. Об этом президент Украины рассказал на пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом. Его слова привела «Украинская правда».

Лавров начал беседу с того, что выразил желание познакомиться. Он также добавил, что российская сторона надеется на окончание войны на территории Донбасса.

Украинский лидер отметил, что тоже хочет прекратить войну и остановить кровопролитие — «убийство наших людей, наших военных, наших граждан».

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«Наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну?» — спросил Зеленский, предложив обменяться людьми и отдать территории.

О разговоре президента Украины и главы МИД РФ стало известно накануне. Источник назвал беседу «вполне деловой». По данным СМИ, стороны разговаривали о встрече «нормандской четверки».