Мир 09 апреля 2024, 05:43 Зеленский раскрыл детали совещания с командованием ВСУ Зеленский обсудил с генералами ВСУ оборону Харькова и области РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором основное внимание было уделено обороне Харькова и области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы помешать планам России в отношении Харькова — вместе с нашими партнерами мы работаем над укреплением противовоздушной обороны», — заявил украинский лидер.

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Зеленский добавил, что украинские дипломаты вместе с западными партнерами прорабатывают вопросы укрепления противовоздушной обороны. Также он отметил, что ВСУ необходимо сделать как можно более технологичной, в том числе, за счет производства беспилотников, их поставок и своевременной логистики.

Зеленский как главнокомандующий также отчитался о проделанной работе.

Ранее украинский президент предупредил западные страны о последствиях поражения его страны в конфликте с Россией. По его словам, это произойдет, если американский конгресс не разблокирует пакет военной помощи для Украины.