Мир 29 января 2024, 13:15 Зеленский раскрыл численность ВСУ Президент Украины Зеленский сообщил, что в ВСУ служат 880 тысяч человек Global Look Press

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В Вооруженных силах Украины в настоящее время служат 880 тысяч человек. Об этом немецкому изданию ARD сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Всего сейчас у нас около 880 тысяч человек. Можно сказать, что у нас миллионная армия. Работают у нас около 30 миллионов человек, или даже больше. Не могу сказать точную цифру», — сказал он.

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Зеленский также отметил, что за пределы страны выехали около семи миллионов украинцев.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос признал отсутствие у страны возможностей для проведения нового контрнаступления в зоне СВО. По его словам, у ВСУ нет необходимой численности личного состава и оружия.

В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что Генеральный штаб и командование ВСУ предложили ему мобилизовать дополнительно до 500 тысяч человек. Президент отмечал, что эта мера обусловлена общим дефицитом личного состава.