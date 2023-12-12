Мир 12 декабря 2023, 13:11 Зеленский раскрыл численность Сухопутных войск Украины Президент Зеленский: в Сухопутных войсках Украины служат 600 тысяч солдат Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

Читать 360tv в

Около 600 тысяч человек служат в Сухопутных войсках Украины. Президент Владимир Зеленский сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Сухопутные войска Украины. Около 600 тысяч воинов разных родов войск. <…> Многие отмечены государственными наградами», — написал он в поздравлении со случаю их профессионального праздника.

Реклама

Численность Вооруженных сил Украины оценили в 1,3 миллиона человек, а население всей страны в 20 миллионов. Из-за больших потерь власти решили призвать в армию не только мужчин, но и украинских женщин. Количество таких военнослужащих за два года увеличили на 40%, до 43 тысяч человек. Для них начали выпускать специальную форму и закупили бронежилеты.

Немецкий политолог Вольф Меркель предупредил, что западное вооружение не поможет ВСУ без бойцов. Он заявил, что украинское командование упустило из виду эту проблему.