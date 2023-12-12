12 декабря 2023, 13:11
Зеленский раскрыл численность Сухопутных войск Украины
Президент Зеленский: в Сухопутных войсках Украины служат 600 тысяч солдат
Около 600 тысяч человек служат в Сухопутных войсках Украины. Президент Владимир Зеленский сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Сухопутные войска Украины. Около 600 тысяч воинов разных родов войск. <…> Многие отмечены государственными наградами», — написал он в поздравлении со случаю их профессионального праздника.
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Численность Вооруженных сил Украины оценили в 1,3 миллиона человек, а население всей страны в 20 миллионов. Из-за больших потерь власти решили призвать в армию не только мужчин, но и украинских женщин. Количество таких военнослужащих за два года увеличили на 40%, до 43 тысяч человек. Для них начали выпускать специальную форму и закупили бронежилеты.
Немецкий политолог Вольф Меркель предупредил, что западное вооружение не поможет ВСУ без бойцов. Он заявил, что украинское командование упустило из виду эту проблему.
Владимир Зеленский
Военные
ВСУ
Украина
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