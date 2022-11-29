Мир 29 ноября 2022, 07:30 Зеленский раскритиковал работу Кличко с пунктами обогрева для снижения рейтинга мэра Киева — Rheinische Post Rheinische Post: президент Зеленский попытался устранить мэра Кличко в борьбе за власть

Читать 360tv в

Украинский президент Владимир Зеленский хочет избавиться от политического оппонента в лице мэра Киева Виталия Кличко из-за проблем с электроэнергией и отоплением в столице. Об это написала немецкая газета Rheinische Post.

«С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие. <…> Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским», — сказано в материале.

Реклама

Однако на деле выяснилось, что все организовано плохо. Зеленский отметил, что больше всего жалоб поступило от киевлян.

Реклама