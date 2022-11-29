29 ноября 2022, 07:30
Зеленский раскритиковал работу Кличко с пунктами обогрева для снижения рейтинга мэра Киева — Rheinische Post
Rheinische Post: президент Зеленский попытался устранить мэра Кличко в борьбе за власть
Украинский президент Владимир Зеленский хочет избавиться от политического оппонента в лице мэра Киева Виталия Кличко из-за проблем с электроэнергией и отоплением в столице. Об это написала немецкая газета Rheinische Post.
«С начала военной операции России на Украине в Киеве действовало негласное перемирие. <…> Однако теперь этот консенсус отменен президентом Владимиром Зеленским», — сказано в материале.Немецкие журналисты написали, что Зеленский публично отчитал городскую администрацию Киева за плохо оборудованные пункты обогрева. Это нужно было для снижения рейтинга Кличко. Пункты обогрева заработали в столице и Киевской области на этой неделе. Украинский лидер говорил, что они должны появиться при всех районных и областных администрациях, а также в зданиях МЧС и школах. В пунктых должны быть свет, вода, интернет, мобильная связь. Кличко обещал, что в столице появится порядка тысячи таких мест.
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Однако на деле выяснилось, что все организовано плохо. Зеленский отметил, что больше всего жалоб поступило от киевлян.
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Украина
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