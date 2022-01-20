Зеленский раскритиковал Байдена за слова о «незначительной агрессии» России

Президент США Джо Байден заявил о возможности «незначительного вторжения» на Украину со стороны России. Эти слова раскритиковал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких», — написал Зеленский в Twitter.

Он подчеркнул, что высказал свою точку зрения с позиции президента великой державы.

Американский лидер сказал о риске «незначительного вторжения» России на Украину во время пресс-конференции. Выступление он посвятил годовщине своего пребывания на посту президента США. Он отметил, что вторжение может обернуться более сдержанной реакцией США и союзников страны, а не полномасштабными мерами.

Ранее Зеленский записал видеообращение к населению страны. Он заявил, что Украина не хочет войны, но должна быть готова к боевым действиям. Он призвал местных жителей не поддаваться панике из-за возможной угрозы со стороны России.