Зеленский: Рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме

По словам президента Украины, Верховная рада в ближайшее время разработает и примет закон, который «четко установит виды и механизмы» всеукраинского референдума. Он предоставит гражданам Незалежной возможность решать важные и актуальные для них вопросы. Соответствующие объявление глава государства сделал в своем видеобращении, размещенном в соцсетях.