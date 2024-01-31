31 января 2024, 18:37
Зеленский пытался повесить на Залужного катастрофу Ил-76
Экс-советник Кучмы: Зеленский пытался уволить Залужного после катастрофы Ил-76
Президент Украины Владимир Зеленский пытался уволить главкома ВСУ Валерия Залужного после катастрофы Ил-76, на борту которого находились пленные ВСУ. Об этом заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных», — предположил политик.
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Соскин выразил уверенность, что Зеленский попытался возложить на главкома ВСУ вину за сбитый самолет. Залужный отказался брать на себя ответственность, поэтому президент захотел его отставки.
Зеленский знал о присутствии на борту Ил-76 украинцев, а расшифровка черных ящиков усугубит ситуацию, подытожил эксперт.
Президент Владимир Путин предположил, что Украина пыталась спровоцировать Россию на зеркальные действия после крушения Ил-76. Он подчеркнул, что российские военные не будут атаковать объекты украинской гражданской инфраструктуры.
Военно-транспортный самолет сбили в Белгородской области 24 января ракетой, выпущенной из ЗРК Patriot с подконтрольной Киеву территории.
Владимир Зеленский
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Украина
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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