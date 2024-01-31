Мир 31 января 2024, 18:37 Зеленский пытался повесить на Залужного катастрофу Ил-76 Экс-советник Кучмы: Зеленский пытался уволить Залужного после катастрофы Ил-76 Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский пытался уволить главкома ВСУ Валерия Залужного после катастрофы Ил-76, на борту которого находились пленные ВСУ. Об этом заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных», — предположил политик.

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Соскин выразил уверенность, что Зеленский попытался возложить на главкома ВСУ вину за сбитый самолет. Залужный отказался брать на себя ответственность, поэтому президент захотел его отставки.

Зеленский знал о присутствии на борту Ил-76 украинцев, а расшифровка черных ящиков усугубит ситуацию, подытожил эксперт.

Президент Владимир Путин предположил, что Украина пыталась спровоцировать Россию на зеркальные действия после крушения Ил-76. Он подчеркнул, что российские военные не будут атаковать объекты украинской гражданской инфраструктуры.

Военно-транспортный самолет сбили в Белгородской области 24 января ракетой, выпущенной из ЗРК Patriot с подконтрольной Киеву территории.