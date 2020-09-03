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    03 сентября 2020, 17:11

    Зеленский пытался назначить отцу пожизненную стипендию

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Зеленский, президент Украины, пытался назначить пожизненную стипендию своему отцу, заведующему кафедрой Криворожского экономического института Александру Зеленскому. Об этом сообщила НСН.

    Соответствующий законопроект о пожизненной выплате пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет поступил в правительство.

    Размер выплат составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2568 гривен (6861 рублей).

    По данным «Страна.ua», кабмин снял данный вопрос с повестки.

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