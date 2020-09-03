Зеленский пытался назначить отцу пожизненную стипендию
Владимир Зеленский, президент Украины, пытался назначить пожизненную стипендию своему отцу, заведующему кафедрой Криворожского экономического института Александру Зеленскому. Об этом сообщила НСН.
Соответствующий законопроект о пожизненной выплате пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет поступил в правительство.
Размер выплат составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2568 гривен (6861 рублей).
По данным «Страна.ua», кабмин снял данный вопрос с повестки.