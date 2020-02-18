Зеленский: провокация в Донбассе не изменит курса на прекращение войны
Лидер Незалежной Владимир Зеленский выразил уверенность, что «провокация» в Донбассе не изменит курса Киева к прекращение войны и достижению мира. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на украинские СМИ.
По данным информагентства, ранее Зеленский назвал «циничной провокацией боевиков и оккупантов» обострение вооруженного конфликта между украинскими военными и силами ЛНР (Луганская народная республика).
«Мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Курс к тому, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру», — обозначил президент Украины.