Зеленский: провокация в Донбассе не изменит курса на прекращение войны

По данным информагентства, ранее Зеленский назвал «циничной провокацией боевиков и оккупантов» обострение вооруженного конфликта между украинскими военными и силами ЛНР (Луганская народная республика).

«Мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Курс к тому, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру», — обозначил президент Украины.