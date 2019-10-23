Зеленский проверит депутатов на детекторе лжи в прямом эфире

«Считаю, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — написал украинский глава в Facebook.

По мнению Зеленского, честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы. Как добавил президент, лозунг «Сделаем это вместе», под которым фракция шла на выборы, не потерял своей актуальности. Это значит, что нужно вместе работать и вместе нести ответственность.

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Глава Украины подчеркнул, что не допустит, чтобы кто-то изнутри или снаружи фракции смог бросить «тень на политическую силу», которую выбрал народ.

Опрос депутатов с помощью полиграфа парламентарии собрались транслировать в прямом эфире. Слуги народа пообещали, что это произойдет сегодня вечером, с 20:00.