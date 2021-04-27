Зеленский проверил боеготовность войск около границы с Крымом

Украинская армия технически и психологически должна быть готова к возможному наступлению на свои границы. С таким заявлением выступил во время проверки боеготовности войск в Херсонской области президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы его офиса.

В ходе проверки Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и коротко пообщался с военными, которые несут службу. Он поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.

«Это важно для того, чтобы понимать — то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны», — подчеркнул он.

После Зеленский отправился в военный лагерь около села Чаплинка, где постоянно проживают бойцы ВСУ. Там он осмотрел условия размещения личного состава.

В середине апреля украинская армия начала масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, в которых принимали участие военные, сотрудники нацполиции и пограничники. Участники отрабатывали защиту объектов критически важной инфраструктуры.

Особое внимание они уделяли портам, мостам, аэропорту и системе энергоснабжения.