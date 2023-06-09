Мир 09 июня 2023, 04:34 Зеленский провел «важную встречу» с командованием ВСУ. Залужного на ней не оказалось Зеленский встретился с командованием ВСУ, но не упомянул о Залужном РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командирами Вооруженных сил страны. Об этом он сообщил 8 июня в своем Telegram-канале. Однако, судя по опубликованному посту, на встрече не было главкома ВСУ Валерия Залужного.

Зеленский разместил совместный снимок с военнослужащими, отметили «Известия».

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Украинский президент уточнил, что на собрании были командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, а также начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Александр Комаренко.

Эти военнослужащие, как отмечается, отвечают за боевые действия в Запорожской области.

В тексте не упоминается присутствие на встрече главкома ВСУ Валерия Залужного. Также его нет на размещенном снимке.

По поводу судьбы Залужного по СМИ разошлось немало противоречивой информации. В начале мая главком ВСУ пропал из публичного пространства. В российских силовых структурах сообщали о ранении Залужного. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что главком ВСУ жив, но получил серьезное ранение.

Президент Украины, как предполагал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, хочет скрыть ранение Залужного.