09 июня 2023, 04:34
Зеленский провел «важную встречу» с командованием ВСУ. Залужного на ней не оказалось
Зеленский встретился с командованием ВСУ, но не упомянул о Залужном
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командирами Вооруженных сил страны. Об этом он сообщил 8 июня в своем Telegram-канале. Однако, судя по опубликованному посту, на встрече не было главкома ВСУ Валерия Залужного.
Зеленский разместил совместный снимок с военнослужащими, отметили «Известия».
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Украинский президент уточнил, что на собрании были командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский, а также начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск Александр Комаренко.
Эти военнослужащие, как отмечается, отвечают за боевые действия в Запорожской области.
В тексте не упоминается присутствие на встрече главкома ВСУ Валерия Залужного. Также его нет на размещенном снимке.
По поводу судьбы Залужного по СМИ разошлось немало противоречивой информации. В начале мая главком ВСУ пропал из публичного пространства. В российских силовых структурах сообщали о ранении Залужного. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что главком ВСУ жив, но получил серьезное ранение.
Президент Украины, как предполагал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, хочет скрыть ранение Залужного.
Владимир Зеленский
Украина
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