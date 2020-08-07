Зеленский провел ночь на фронте в Донбассе

Глава государства захотел понять, как простые бойцы живут на фронте. А еще в его планы входила проверка соблюдения режима перемирия в регионе.

Зеленский признался, что ему привычнее откровенно разговаривать с людьми. А если придется, может и выпить с ними.

«У нас сильная, мощная армия. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи», — рассказал Зеленский.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко никогда не проводил ночь на передовой вместе с военными, написал сайт «Утро.ру».

Зеленский приехал 6 августа в Донецкую область, в зону проведения ООС. Украинский лидер преодолел более 100 километров линии разграничения и вручил там бойцам ВСУ награды.

«Глава государства лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует», — написано в Twitter администрации.

На фотографии видно, что Зеленский идет в траншее в бронежилете и каске.