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    07 августа 2020, 21:27

    Зеленский провел ночь на фронте в Донбассе

    Алена Макаренко

    Президент Украины Владимир Зеленский приехал к военнослужащим ВСУ, которые служат на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщила «Страна.ua».

    Глава государства захотел понять, как простые бойцы живут на фронте. А еще в его планы входила проверка соблюдения режима перемирия в регионе.

    Зеленский признался, что ему привычнее откровенно разговаривать с людьми. А если придется, может и выпить с ними.

    «У нас сильная, мощная армия. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи», — рассказал Зеленский.

    Предыдущий президент Украины Петр Порошенко никогда не проводил ночь на передовой вместе с военными, написал сайт «Утро.ру».

    Зеленский приехал 6 августа в Донецкую область, в зону проведения ООС. Украинский лидер преодолел более 100 километров линии разграничения и вручил там бойцам ВСУ награды.

    «Глава государства лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует», — написано в Twitter администрации.

    На фотографии видно, что Зеленский идет в траншее в бронежилете и каске.

    Новости SMI.FM