Мир 03 сентября 2023, 17:09 Зеленский провел «конкретный» разговор с Макроном Зеленский сообщил, что провел конкретный разговор с Макроном Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Подробно и обстоятельно переговорил с Макроном, мы обсудили ситуацию на каждом из направлений в зоне боевых действий. Передал ему конкретику по нашим нуждам в обороне, затронули тему безопасности в Черном море и условия возобновления зерновой сделки», — написал он.

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Зеленский отметил, что достиг соглашения с Макроном по будущей работе о гарантиях безопасности для Украины со стороны Франции.

«Также обсудили участие французской стороны в „формуле мира“ и подготовку соответствующего саммита. Важно, чтобы к нему присоединилось как можно больше государств, в частности, представителей Глобального Юга», — добавил президент.

Ранее стало известно, что Зеленский посетит заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 20 августа.