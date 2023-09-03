03 сентября 2023, 17:09
Зеленский провел «конкретный» разговор с Макроном
Зеленский сообщил, что провел конкретный разговор с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Подробно и обстоятельно переговорил с Макроном, мы обсудили ситуацию на каждом из направлений в зоне боевых действий. Передал ему конкретику по нашим нуждам в обороне, затронули тему безопасности в Черном море и условия возобновления зерновой сделки», — написал он.
Реклама
Зеленский отметил, что достиг соглашения с Макроном по будущей работе о гарантиях безопасности для Украины со стороны Франции.
«Также обсудили участие французской стороны в „формуле мира“ и подготовку соответствующего саммита. Важно, чтобы к нему присоединилось как можно больше государств, в частности, представителей Глобального Юга», — добавил президент.
Ранее стало известно, что Зеленский посетит заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 20 августа.
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
Реклама
Реклама