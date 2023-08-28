Мир 28 августа 2023, 20:28 Зеленский проведет выборы в 2024 году, чтобы остановить падение рейтингов El Pais: Зеленский решил провести президентские выборы в 2024 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские власти задумались о том, чтобы провести президентские и парламентские выборы весной 2024 года. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники.

По версии газеты, желание украинских властей провести выборы связано с тем, что сейчас на Украине «никто так не популярен, как Зеленский». Но коррупционные скандалы могут негативно сказаться на репутации властей. Поэтому сторонники украинского президента предлагают провести выборы до того, как рейтинги нынешней власти снизятся.

Реклама

Кроме того, собеседник издания предположил, что выборы позволят легитимизировать президента и его новое правительство перед возможными переговорами с Россией, так как «конфликт приближается к финалу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы в стране. Хотя по закону во время военного положения их устраивать запрещено, глава государства высказал мнение, что организовать выборный процесс все же возможно, если парламент изменит статью в законе, а Запад выделит на это деньги.