Мир 06 июля 2023, 16:16 Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом перед саммитом НАТО Haberturk: Зеленский прибудет в Турцию 7 июля для встречи с Эрдоганом перед саммитом НАТО РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом перед саммитом НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на свои источники.

По данным канала, Зеленский прибудет в Турцию 7 июля по приглашению Эрдогана. Президенты собираются провести переговоры в Стамбуле.

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О планах украинского лидера встретиться с турецким коллегой сообщила и газета Sabah. Издание написало, что одной из главных тем переговоров президентов Украины и Турции может стать зерновая сделка, срок которой истекает 17 июля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что киевский режим попытается показать успехи в боевых действиях до саммита НАТО. Зеленский будет настаивать на принятии Украины в альянс, чтобы втянуть блок в прямой конфликт с Россией, предположил белорусский лидер.