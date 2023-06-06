Мир 06 июня 2023, 12:26 Зеленский проведет экстренное заседание из-за подрыва Каховской ГЭС Секретарь СНБО Данилов: Зеленский созовет экстренное заседание из-за подрыва Каховской ГЭС Официальный сайт Президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский соберет экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) страны после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов в своих соцсетях.

«Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», — написал он.

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Удары по Каховской ГЭС нанесли прошедшей ночью. Верхняя часть гидроэлектростанции теперь разрушена. Назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин отметил, что уровень воды в течение пяти часов после разрушения ГЭС достигнет критического уровня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мэр Новой Каковски Владимир Леонтьев проинформировал о том, что населенный пункт затопило после ЧП. Ранее началась эвакуация жителей прибрежных зон.