Мир 17 ноября 2022, 19:07 Зеленский просил организовать разговор с Байденом после ЧП в Польше. Но в США не взяли трубку CNN: президент Украины Зеленский не смог созвониться с Байденом после ЧП в Польше РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сразу после падения ракет в Польше запросил телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, сообщили источники телеканала CNN. По их информации, стороны не сумели организовать беседу по просьбе украинского политика.

«Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок», — сообщили журналисты. Они обратили внимание на то, что президент США еще долго не реагировал на просьбу украинского коллеги.

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На территорию Польши 15 ноября упали две ракеты. В результате инцидента погибли два человека. Украинские, польские и западные СМИ поспешили обвинить в этом РФ, но в Минобороны сразу дали понять, что это не связано с российскими военнослужащими. В оборонном ведомстве сообщили — обломки принадлежат снаряду украинской системы ПВО С-300. Россия будет добиваться от Польши озвучивания имен виновных в падении ракет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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