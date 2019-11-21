Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире между Россией и Украиной

Коломойский пожелал мира между Украиной и Россией Подробнее

Глава Украины подчеркнул, что хочет самостоятельно определять внешнеполитический курс Незалежной.

«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество — это решение все же государственное», — заявил Зеленский.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Запад недостаточно поддерживает Украину, поэтому ей необходим мир с Россией. Предприниматель также выразил желание прекратить конфликт на востоке страны и восстановить отношения с Россией.