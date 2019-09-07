Зеленский прокомментировал обмен гражданами между Россией и Украиной

Украина предложила привлечь Россию для контроля за перемирием в Донбассе Подробнее

«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — заверил украинский лидер.

Он также сообщил, что 7 сентября провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путины. По словам Зеленского, обе стороны знают, куда двигаться дальше и что необходимо делать.

«Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское», — отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что после успешного выполнения этих фаз, войска будут разведены по всей территории конфликта. Таким образом удастся добиться прекращения огня и окончания войны между Украиной и Донбассом.

Вооруженный конфликт на линии разграничения Украины и Донбасса начался еще в 2014 году и продолжается до сих пор. В тот год произошел государственный переворот, после чего ДНР и ЛНР объявили себя самопровозглашенными республиками. За время столкновений вопрос о мире поднимали не один раз, но достичь окончательного соглашения пока не удалось.