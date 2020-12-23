Зеленский проинформировал Макрона о выполнении парижских договоренностей по Донбассу

Киев выполнил договоренности, которые обсуждали в прошлом году на встрече «нормандской четверки» в Париже. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время разговора по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В основном политики говорили о достижении мира в Донбассе.

«Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе», — сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Лидеры «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, в последний раз встречались 9 декабря 2019 года. По итогам переговоров главы государств подтвердили важность выполнения Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе.

Также были намечены и семь первых шагов для достижения мира. Киев, Луганск и Донецк должны были обеспечить разведение сил, прекращение огня, обмен пленными, разминирование, открытие пунктов пропуска на линии соприкосновения, согласование всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, а также включение в украинское законодательство «формулы Штайнмайера». Она определяет порядок вступления особого статуса в силу. В середине декабря Зеленский объявил о начале очередного этапа разведения войск в Донбассе.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее говорила, что пока из всей программы реализовано два пункта, причем лишь частично. Украина в течение всего года тормозила процесс открытия пунктов пропуска. В итоге работают только пешеходные. По словам Захаровой, хуже всего дела обстоят с политическими аспектами. Украина не сделала ничего для политического урегулирования конфликта с Донбассом и включения «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе региона. Об этом написало РИА «Новости».