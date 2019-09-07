Зеленский проиграл пари мэру Днепра

«Кто выиграл этот спор? Только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю», — заявил Филатов.

Мэр заключил пари с президентом 12 июля. Филатов должен был подать в отставку, если не отремонтирует Центральный мост до середины сентября. В итоге глава города выполнил требование раньше положенного срока. На сооружении со стороны левого берега установили символическое кресло градоначальника, в котором сможет посидеть каждый местный житель.

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Как признался Филатов, он никогда не держался за свой пост. По этой причине мэр готов расстаться с ним «хоть завтра», например, в обмен на аэропорт.

Согласно условиям спора, Зеленский должен будет что-нибудь выпить в День Днепра. Кроме того, президент пообещал вместе со своей командой проверить готовность моста. По этой причине теперь украинский лидер первым проедет через мост на КамАЗе.

Жители Днепра ждали открытия моста через одноименную реку с 1993 года. Однако его ремонт постоянно переносили.