Мир 26 марта 2023, 17:48 «Зеленский проиграл». Британцы посоветовали Украине принять поражение после неожиданного хода Путина Читатели Daily Mail: украинский президент Зеленский создал много проблем и должен сдаться Сайт президента Украины

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Читатели британского издания Daily Mail посоветовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому поскорее сдаться после решения российского лидера Путина разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Комментаторы констатировали, что Зеленский и бывший премьер их страны Борис Джонсон создали много проблем.

«Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?» — написал один из пользователей.

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«Зеленский проиграл. Каждому дураку понятно, что если дразнить льва, то он тебя съест», — констатировал второй.

Третий указал, что это закономерные последствия вооружения Украины Западом. Читатели также задались вопросом. почему размещение американских ядерных бомб в Европе считалось нормальным, а аналогичный российский ход вызвал такую суматоху.

Один из пользователей назвал решение Путина «мудрым» и посетовал на то, что Британия, заговорив о поставках на Украину боеприпасов с ядерным компонентом, «повысила ставки», вместо того чтобы искать пути к миру.

Владимир Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии 25 марта. Специальное хранилище построят к 1 июля. Путин не скрывал, что поводом для такого шага стало заявление Британии о поставках на Украину зарядов с обедненным ураном. Президент подчеркнул, что это «так или иначе связано с ядерными технологиями».