Мир 22 февраля 2023, 09:09 Зеленский проговорился и сравнил киевский режим с фашистским — МИД Представитель МИД России Захарова: Зеленский незатейливо сравнил свой режим с фашистским Сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в неосведомленности о жизни под бомбежками, но случайно проговорился и сравнил киевский режим с фашистским. Таким наблюдением поделилась в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Украинский президент упрекнул итальянского политика в том, что в его дом не попадали ракеты, не подъезжали танки и он не убегал среди ночи с чемоданом. Сам Сильвио Берлускони, напомнила Мария Захарова, в одном из интервью рассказывал о бомбардировке Милана в 1943 году, когда ему исполнилось 6,5 лет. После того, как бомба упала на улицу Волтурно, его семья решила переехать в деревню.

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«Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО — с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился», — написала представитель МИД России.

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Бывший премьер-министр Италии ранее заявил, что поддерживал и продолжит поддерживать украинский народ. Он сказал, что западный «план Маршалла» может помочь решить конфликт мирным путем — Сильвио Берлускони посоветовал киевскому режиму прекратить активные боевые действия в обмен на обещание восстановить страну.