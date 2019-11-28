«Для нынешнего руководства Украины это самый болезненный вопрос — это признание особого статуса ДНР и ЛНР. Это означает де факто признание неправоты Украины начиная с 2014 года», — указал Юрий Светов.

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По его мнению, Зеленский пока не сможет жестко решить этот вопрос, так как он «прогибается под натиском национал-радикалов».

Светов привел в пример первого президента Пятой французской республики — Шарля де Голля, остававшегося в этой должности с 1959 по 1969 год. Де Голль смог дать Алжиру статус независимого государства, несмотря на резко негативное отношение к этому армии и общества.

Для Шарля де Голля при этом было важно закончить тяжелую и доростоящую войну между Алжиром и Францией. По ее итогам, Алжир получил независимость в 1962 году, несмотря и на диверсии тайной ультранационалистической организации ОАС, совершившей несколько покушений на де Голля.

«Но и Порошенко не смог стать таким де Голлем, и сможет ли претендовать на эту роль Зеленский — очень сомнительно», — заключил эксперт.