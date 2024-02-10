Мир 10 февраля 2024, 22:56 Зеленский продолжил «перезагрузку» командования ВСУ Зеленский назначил новых замов главкома и начальника Генштаба ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжил перестановки в команде управления ВСУ. Он назначил новых заместителей главкома и начальника Генштаба украинской армии. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны», — написал Зеленский.

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Заместителями главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский и полковник Андрей Лебеденко. Первый отвечает за беспилотные системы, второй курирует инновации в армии.

У начальника Генштаба появятся три заместителя: бригадные генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый.

Новый главком ВСУ Александр Сырский успел заслужить дурную репутацию среди украинских военных. Он запомнился неудачными попытками удержать Артемовск и провальными решениями в ходе контрнаступления. Его называют Бахмутским мясником и Генералом 200.