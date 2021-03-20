Зеленский продлил на три года санкции против двух банков России

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкций в отношении дочерней структуры российского Сбербанка, а также Проминвестбанка. Об этом говорится в опубликованном указе главы государства.

«Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается», — приводит ТАСС фрагмент опубликованного документа.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ранее объявил «максимальные санкции» против целого ряда экс-чиновников. Также в список попал бывший президент страны Виктор Янукович. Объявленные ограничительные меры уже начали действовать. Кроме того, под санкции попали экс-правоохранители, «предавшие присягу» и работающие в России или Крыму. Всего в озвученный секретарем ведомства список включили 27 фамилий. Теперь органы госвласти Украины изучат все решения и указы, подписанные Януковичем.