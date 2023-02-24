24 февраля 2023, 20:44
Зеленский продемонстрировал незнание географии в вопросе общих границ России и США
Президент Украины Зеленский заявил, что Россия и США не имеют общих границ
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия и США не имеют общих границ, об этом он заявил на пресс-конференции, рассуждая о том, что ни одна страна в мире, кроме США, не смогла бы в одиночку выдержать противостояния с Российской Федерацией. Высказывание Зеленского привел ТАСС.
Украинский президент отметил важность международной поддержки в конфликте и заявил, что только Соединенные Штаты могли бы в одиночку противостоять России.
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«Наверное, США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Российской Федерацией», — подчеркнул президент Украины.
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Россия и США имеют общую водную границу, она пролегает в водах Берингова пролива между полуостровом Чукотка и полуостровом Аляска. Ее протяженность составляет 49 километров.
Минобороны Украины предложило обустроить зону безопасности на границе с Россией. Вдоль российско-украинской границы можно создать буферную демилитаризованную полосу шириной до 100 километров, на Украине это назвали одним из способов обеспечить безопасность.
США
Владимир Зеленский
Россия
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