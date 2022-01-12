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    12 января 2022, 00:06

    Зеленский призвал Запад к жесткости в общении с Россией

    Президент Украины Зеленский призвал Запад занять жестокую позицию в диалоге с Россией

    Михаил Закурдаев

    Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Запад должен занимать жесткую позицию по отношению к России. Об этом сообщил и в пресс-службе Украины.

    Зеленский призвал Запад к жесткости в общении с Россией

    «Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», — привел его слова ТАСС.

    Зеленский отметил неизменность евроатлантического курса своей страны и заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без нее, и никто кроме Украины и НАТО не должен влиять на процесс интеграции с альянсом. Он также пригласил Трюдо посетить Украину в 2022 году.

    Ранее сообщалось, что ответ на предложения России, выдвинутые по безопасности между РФ и США на переговорах в Женеве, Америка представит в письменном виде на следующей неделе. Россия и США не пришли к общим договоренностям по гарантиям безопасности о нерасширении НАТО на восток.