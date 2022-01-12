Зеленский призвал Запад к жесткости в общении с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Запад должен занимать жесткую позицию по отношению к России. Об этом сообщил и в пресс-службе Украины.

«Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», — привел его слова ТАСС.

Зеленский отметил неизменность евроатлантического курса своей страны и заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без нее, и никто кроме Украины и НАТО не должен влиять на процесс интеграции с альянсом. Он также пригласил Трюдо посетить Украину в 2022 году.

Ранее сообщалось, что ответ на предложения России, выдвинутые по безопасности между РФ и США на переговорах в Женеве, Америка представит в письменном виде на следующей неделе. Россия и США не пришли к общим договоренностям по гарантиям безопасности о нерасширении НАТО на восток.