Зеленский призвал заботиться о выживании, а не комфорте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в период пандемии коронавируса на Украине не надо говорить о комфорте. Нужно думать о выживании.

Украинский лидер во время политического шоу рассказал, что в стране хватает хлеба, масла и круп, пишет «112 Украина».

«Наша задача — не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт — выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины пообещал внушительную награду тому, кто создаст вакцину от коронавируса. На кону один миллион долларов.

При этом Зеленский признался, что власти устали от борьбы с коронавирусом. Но они не намерены сдаваться, и перечислил новые меры.

На Украине зафиксировано 4662 случая заражения коронавирусной инфекцией. 125 человек погибли, по данным института Хопкинса.